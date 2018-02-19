Хоккеистки Канады и США в третий раз подряд вышли в финал Олимпийских игр

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. На женском хоккейном турнире Олимпиады определились участники медальных матчей, передает корреспондент БЕЛТА.

В обоих сегодняшних полуфиналах доминировали заокеанские хоккеистки. В первом из них команда США разгромила соперниц из Финляндии 5:0, а во втором поединке за выход в финал действующие олимпийские чемпионки канадки с таким же счетом переиграли россиянок.

Таким образом, 21 февраля россиянки сыграют с командой Финляндии в борьбе за олимпийскую бронзу, днем позже, 22 февраля, в поединке за чемпионский титул встретятся сборные Канады и США. Канадские и американские хоккеистки в третий раз подряд будут соперничать в финалах Олимпиад. В двух предыдущих золотых матчах побеждали канадки: в Ванкувере-2010 они выиграли с "сухим" счетом 2:0, а в Сочи-2014 одолели американок в овертайме - 3:2. Бронзу на прошлых Играх завоевали финские хоккеистки, обыгравшие шведок со счетом 4:3.-0-

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