22 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Хоккеистки США победили в финале Олимпиады в Пхенчхане, обыграв соперниц из Канады по буллитам со счетом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором периоде американки уступали 1:2. На 54-й минуте основного времени встречи Моник Ламоро-Морандо сделала счет равным - 2:2. В овертайме победителей выявить не удалось, а в серии буллитов победу американкам принесла Жослин Ламоро-Дэвидсон - 3:2. Женская сборная США стала чемпионами впервые с 1998 года, предыдущие четыре Олимпиады выигрывали канадки.
Бронзовые медали олимпийского турнира в Пхенчхане получили хоккеистки Финляндии, которые во встрече за третье место были сильнее России - 3:2.-0-
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