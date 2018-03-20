Хоккеисты "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" вышли вперед в четвертьфинальных сериях плей-офф Кубка Гагарина

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" и уфимского "Салавата Юлаева" вышли вперед (2-1) в полуфинальных сериях Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Казанская дружина в гостевом поединке с магнитогорским "Металлургом" сразу завладела инициативой, открыв счет уже на первой минуте. В дальнейшем хозяева только догоняли гостей, но команда опытнейшего наставника Зинэтулы Билялетдинова не упустила своего шанса и добилась виктории со счетом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Начало сегодняшнего матча в Челябинске прошло под знаком преимущества хоккеистов "Трактора", и на второй перерыв они ушли с хорошим запасом - 2:0. Однако хоккеисты "Салавата Юлаева" и не думали сдаваться, в течение шести стартовых минут заключительной трети сумели отличиться трижды подряд, вырвав победу - 3:2 (0:0, 0:2, 3:0).

Следующие матчи в этих парах снова пройдут в Магнитогорске и Челябинске 21 марта.

Сегодня в полуфинальных сериях Западной конференции состоятся четвертые встречи. Финский "Йокерит" примет в Хельсинки московский ЦСКА, а в Ярославле местный "Локомотив" будет соперничать с хоккеистами СКА из Санкт-Петербурга. В обеих парах сейчас впереди армейские дружины - 2-1.

В следующий раунд плей-офф выйдут команды, которые одержат четыре победы.-0-