Хоккеисты Андрей Белевич и Виктор Туркин, находившиеся на просмотре в минском "Динамо", возвращаются в экстралигу

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проходившие просмотр в минском "Динамо" нападающие Андрей Белевич и Виктор Туркин возвращаются в белорусскую экстралигу. Такое решение принял тренерский штаб минчан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Андрей Белевич продолжит выступление в "Динамо-Молодечно", а Виктор Туркин - в солигорском "Шахтере". Оба игрока провели за "Динамо" два матча на турнире в Нижнем Новгороде. Виктор Туркин отметился реализованным буллитом, но нападающие не смогли закрепиться в основном составе. Горди Дуайер и его помощники продолжат следить за Белевичем и Туркиным.

В составе динамовцев осталось 28 хоккеистов, которые продолжат готовиться ко второму предсезонному турниру в Риге, который пройдет с 21 по 26 августа. В соперниках "зубров" местное "Динамо", швейцарский "Давос", казанский "Ак Барс" и ярославский "Локомотив".-0-