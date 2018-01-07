Хоккейная команда Беларуси победила Россию в финале Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси победила соперников из России со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в финале XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Финалисты соревнований уверенно провели предварительную часть, одержав по три победы. Российскую сборную представляли игроки с большим опытом игры на профессиональном уровне. Команда соперников белорусов уверенно провела накануне матч против чехов. Борьба в финале ожидалась упорной, однако многое решил исход первых 20 минут встречи в "Чижовка-Арене".

Хозяева площадки уже на 3-й минуте стартового периода открыли счет. После броска со средней дистанции Андрея Глебова нападающий Александр Кулаков подкорректировал траекторию полета шайбы, подставив клюшку - 1:0. Россияне успешно провели отрезок в середине периода и долгое время держали соперников в напряжении, угрожая опасными бросками. Однако быстрая атака белорусов позволила отличиться Даниэлю Корсо, который вскоре оформил голевой дубль. Закрепил преимущество белорусской команды Дмитрий Мелешко - 4:0.

В самом начале второго периода белорусы забросили пятую шайбу в ворота россиян, после чего гости значительно прибавили в скорости. Моменты у ворот хозяев площадки возникали довольно часто. На 27-й минуте матча олимпийский чемпион Сергей Светлов смог добить шайбу, застрявшую в щитках голкипера. В середине второго периода россияне также получили возможность сыграть в большинстве и сумели даже отличиться голом, но шайба не была засчитана, т.к. оказалась в сетке не по правилам. Под занавес периода гости дважды оказывались в меньшинстве, но забросить до перерыва белорусы больше не смогли.

В заключительном периоде россияне имели несколько возможностей, чтобы сократить отставание в счете, но отлично на последнем рубеже обороны действовал на протяжении всей игры голкипер Степан Горячевских.

Команды Беларуси и России ранее 11 раз встречались в финале Рождественского турнира любителей хоккея. Еще дважды в решающий раунд соревнований выходили хоккеисты Финляндии.

Бронзовым призером соревнований стала команда Чехии, которая была сильнее сборной ОАЭ - 11:2.

Лучшими игроками XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси признаны: вратарь - Степан Горячевских (Беларусь), защитник - Ян Голубовский (Россия), нападающий - Павел Белый (Беларусь), лучшим бомбардиром стал Вацлав Крал (Чехия) - 18 баллов (10 голов и 8 передач).

В ходе церемонии награждения состоялось и чествование лучших игроков республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Лучшим вратарем признан Дмитрий Краснухин, защитником - Александр Головач, нападающим - Егор Рындевич (все - "Медведь"). Лучшим бомбардиром стал Николай Лукашенко ("Грифоны") - 16 баллов (10+6).

Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси проводится в Минске с 2005 года. Белорусская команда в 11-й раз выиграла эти соревнования. Трижды успех праздновала российская дружина (2007, 2011, 2015).

Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Мингорисполком, НОК, Федерация профсоюзов Беларуси и БРСМ.-0-