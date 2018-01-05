После второго периода матча белорусские хоккеисты выигрывают у команды Китая со счетом 9:3

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На льду "Чижовка-Арены" завершился второй период матча 14-го Рождественского турнира между командой Президента Беларуси и дебютантов этих соревнований хоккеистов Китая. Счет - 9:3 в пользу хозяев турнира, передает корреспондент БЕЛТА.

После первой двадцатиминутки белорусы выигрывали со счетом 2:0, а буквально через полминуты после старта второго периода матча Александр Лукашенко третий раз поразил ворота гостей. Тут же в течение трех минут Константин Кольцов, Павел Белый и Александр Матерухин довели счет до 6:0. Только после этого китайским хоккеистам удалось размочить голкипера белорусской дружины Вадима Пекарского - шайбу забросил Фу Нань, но тут же Александр Лукашенко оформил свой голевой дубль - 7:1. До конца второй трети соперники еще по два раза поразили ворота друг друга - 9:3.-0-