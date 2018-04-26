Хоккеисты "Бостона" победили "Торонто" в седьмом матче плей-офф Кубка Стэнли и вышли во второй раунд

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Бостона" стали последними участниками второго раунда плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции НХЛ, одолев "Торонто", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем, седьмом по счету поединке 1/8 финала бостонские "медведи" выиграли на своей арене у "кленовых листьев" из Торонто со счетом 7:4, победив в затяжной серии с результатом 4-3. Теперь в четвертьфинале "Бостон" встретится с "Тампой". Победитель их серии затем сыграет с лучшей командой пары "Питтсбург" - "Вашингтон".

В матчах за выход в полуфинал Западной конференции хоккеисты "Нэшвилла" будут соперничать с "Виннипегом", "Вегас" встретится с "Сан-Хосе". Все серии плей-офф Кубка Стэнли проходят до четырех побед одной из команд.

Лучшими бомбардирами первого раунда плей-офф являются форварды "Питтсбурга" Сидни Кросби и Джейк Гюнтцел, набравшие по 13 баллов (6 шайб плюс 7 результативных передач). Столько же очков у Давида Пастрняка из "Бостона" (5+8).

Год назад в решающей серии за самый почетный трофей заокеанского трофея хоккеисты "Питтсбурга" взяли верх над "Нэшвиллом" - 4-2, для "пингвинов" это пятый Кубок Стэнли в истории.-0-