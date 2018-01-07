Хоккеисты Чехии обыграли ОАЭ и во второй раз стали бронзовыми призерами Рождественского турнира

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Чехии обыграли ОАЭ со счетом 11:2 и во второй раз стали бронзовыми призерами Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Чешские хоккеисты уверенно контролировали ход встречи на большой площадке "Чижовка-Арены". Добротный состав чехов вполне мог претендовать и на финал, но, как сообщалось, команда уступила первое место в группе В России. Сборная Чехии завоевала бронзовые награды турнира спустя 13 лет. Впервые эта команда поднялась на пьедестал почета в 2005 году - на самых первых соревнованиях любителей хоккея.

Решающий матч Рождественского турнира Беларусь - Россия состоится сегодня в "Чижовка-Арене" в 18.00. Эти команды в 12-й раз сыграют в финале.-0-

Фото Максима Гучека, Андрея Покумейко