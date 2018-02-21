21 февраля, Пхенчхане /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Чехии стали первыми полуфиналистами на олимпийском турнире в Пхенчхане, обыграв в серии буллитов в четвертьфинале команду США со счетом 3:2 (1:1,1:1, 0:0,0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Решающий бросок нанес нападающий чехов Петр Коукал.
В полуфинале чешские хоккеисты сыграют с победителем пары Россия - Норвегия. Этот матч состоится сегодня в 10.40 по белорусскому времени.
Полуфиналы в хоккейном турнире на Олимпиаде будут сыграны 23 февраля.-0-
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