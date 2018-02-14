Хоккеисты Дацюк, Ковальчук, Мозякин вошли в ударное звено россиян в первом матче на ОИ со словаками

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Форварды Павел Дацюк, Илья Ковалчук и Сергей Мозякин составят ударное звено нападения в первом матче Олимпийских атлетов России на зимних Играх против сборной Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решение принято тренерским штабом россиян после сегодняшней утренней тренировки в прибрежном кластере Олимпиады в Канныне. Одному из лучших форварду КХЛ и магнитогорского "Металлурга" Сергею Мозякину наставники Олег Знарок и Хайрис Витолиньш долгое время искали наиболее подходящее место в составе. В итоге со словаками он начнет игру в звене с именитыми Дацюком и Ковальчуком. Матч Олимпийские атлеты из России - Словакия начнется в 15.10 по белорусскому времени.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Детройта", обладатель Кубка Гагарина в составе питерского СКА, чемпион мира Павел Дацюк в коллекции олимпийских наград имеет лишь бронзовую медаль Игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Российская команда не скрывает, что в Пхенчхан приехала только за первым местом. В последний раз золотые медали Олимпиады команда из постсоветского пространства завоевывала в 1992 году, победив Объединенной командой СНГ на Играх в Альбервиле. Четыре года назад в Сочи россияне завершили борьбу на стадии четвертьфинала.-0-