Хоккеисты "Динамо-Минск" победили "Локомотив" в чемпионате КХЛ

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" победили "Локомотив" со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) на старте очередной гостевой серии в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб "зубров" решился перед прошедшей игрой на очередные изменения в составе. Если выход новичка Дениса Казионова был очевидным, то появление Михаила Карнаухова в воротах динамовцев удивило многих.

"Локомотив" (Ярославль) - "Динамо-Минск" - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).

Ярославль. "Арена-2000". 8500 зрителей.

"Локомотив": Коновалов; Накладал - Афанасьев, Козун - Контиола - Локтионов; Кронвалль - Кутузов, Санников - Красковский - Картаев; Елесин - Н.Аверин, Денисенко - Алексеев - Юртайкин; Е.Аверин - Апальков - Каюмов; Ковалев, Слепец.

"Динамо-Минск": М.Карнаухов; Готовец - Уиркош, Пулккинен - Хауден - Павлович; Д.Осипов - Хенкель, Буйницкий - Ковыршин - С.Костицын (к); Лисовец - Знахаренко, Казионов - Китаров - А.Костицын; Степанов - Волков - Дроздов; Евенко, Литвинов.

Шайбы: 1:0 - Козун (Апальков, Локтионов, 12.40, в большинстве); 1:1 - Казионов (Осипов, Волков, 21.37); 1:2 - Уиркош (А.Костицын, 28.28).

Броски: 45 -16.

Штраф: 18 -12.

Оба клуба в межсезонье встречались на турнире в Риге. В августе железнодорожникам лишь в серии буллитов удалось одержать победу. Несмотря на давление в отсутствии результата Горди Дуайер знал, как действовать против "Локомотива".

Первый период остался за хозяевами площадки. Подопечные Дмитрия Квартальнова чаще бросали по воротам Михаила Карнаухова и на 13 минуте смогли реализовать большинство. Брэндон Козун замыкал передачу партнеров с отрицательного угла, из-за ворот, но шайба от спины Карнаухова влетела в сетку ворот.

После перерыва минчане смогли быстро отыграться. Клюшку под бросок Дениса Осипова подставил Денис Казионов, который отличился голом в первом же матче за минчан - 1:1. В середине второго периода с передачи Андрея Костицына отличился Патрик Уиркош, который кистевым броском бросил шайбу впритирку со штангой.

В заключительные двадцать минут хоккеисты "Локомотива" усилили давление в зоне динамовцев, но значительно ослабили свои защитные порядки. В контратаках минчане могли отличиться дважды. Под занавес выдержали решающий штурм железнодорожников в меньшинстве, однако поразить ворота Михаила Карнаухова не удалось.

Для минского "Динамо" это вторая победа в сезоне. Ранее на домашней площадке был обыгран московский "Спартак".

Выездную серию минчане продолжат в Череповце, где 20 сентября сыграют с "Северсталью".-0-