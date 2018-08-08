Хоккеисты "Динамо-Минск" победили московский "Спартак" на Кубке губернатора Нижегородской области

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" победили в овертайме московский "Спартак" на Кубке губернатора Нижегородской области со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи динамовцы уступали 0:3, но сумели отыграться и забросить четыре шайбы подряд. Первый гол соперники минчан организовали на 15-й минуте после удаления Андрея Костицына. Автором шайбы стал Илья Зубов. После отдыха игра, казалось, выровнялась. Минчане активнее действовали в нападении, однако ошибка голкипера Юнаса Энрота, который не выбросил шайбу у своих ворот, стоил "зубрам" второго гола. Москвичи продолжали доминировать на площадке, но в одном из эпизодов упустили Теему Пулккинена, который вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть вратаря. Илья Зубов вскоре сумел увеличить преимущество в счете "Спартака", реализовав очередное удаление - 0:3. Динамовцы сумели сократить отставание лишь под занавес периода, когда Патрик Уиркош мощно бросил, а Илья Литвинов подставил клюшку, изменив траекторию полета шайбы - 1:3.

В третьем периоде "зубры" заметно лучше выглядели в нападении. В результате Куинтон Хауден и Теему Пулккинен сделали цифры на табло равными - 3:3. В дополнительное время точным броском по воротам спартаковцев отметился вновь Теему Пулккинен.

На Кубке губернатора Нижегородской области минское "Динамо" ранее встречалось с местным "Торпедо" (1:6), рижскими одноклубниками (2:4). Белорусская команда продолжит выступление на турнире 9 августа матчем с "Динамо" (Москва), а завершит выступление 11 августа встречей с "Автомобилистом".-0-