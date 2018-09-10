10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" потерпели четвертое подряд поражение со старта сезона в КХЛ, уступив в первом домашнем матче финскому "Йокериту" со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После трех поражений на выезде болельщики с надеждой ожидали выступления на "Минск-Арене". Динамовцам противостоял лидер Западной конференции, не потерявший ни одного очка с начала чемпионата.

"Динамо-Минск" - "Йокерит" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Минск. "Минск-Арена". 12417 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, С.Костицын (к) - Хауден - А.Костицын; Осипов - Хенкель, Павлович - Беннетт - Пулккинен; Лисовец - Хохлов, Китаров - Ковыршин - Парфеевец; Литвинов - Волков - Степанов; Евенко, Дроздов.

"Йокерит": Калниньш (Запольски); Столлери - Леписте, Мозес - Регин - Маннинен; Кивисте - Грант, Йоэнсуу - Норман - О'Нил; Лев - Лауридсен, Йормакка - Платт - Йенсен; Иконен - Ниеми - Анттила; Рясанен.

Шайбы: 0:1 - Платт (Леписте, 16.54, в большинстве); 0:2 - Грант (О'Нил, Мозес, 32.38, в большинстве); 0:3 - Йоэнсуу (43.37); 1:3 - Хенкель (Ковыршин, Китаров, 44.27); 1:4 - Анттила (Калниньш, 59.25, в пустые ворота).

Броски: 28-24.

Штраф: 8-10.

Опытный и сыгранный коллектив из Хельсинки, несмотря на поддержку трибунами белорусской команды, расчетливо подошел к использованию своих моментов. Минчане старались действовать первым номером в игре на своей площадке, но часто теряли шайбу. В одном из эпизодов Марко Анттила вышел один на один с Юнасом Энротом, но не переиграл голкипера "зубров". Счет в матче был открыт на 16-й минуте, когда "Йокерит" использовал численное преимущество. Точным броском с передачи партнера с ходу отметился бывший форвард динамовцев Джефф Платт.

В середине второго периода финский клуб вновь использовал большинство. Алекс Грант завершил комбинацию партнеров - 2:0. На 38-й минуте хоккеисты "Динамо" действовали впятером против троих соперников, но забросить так и не смогли. В третьем периоде Ессе Йоэнссу воспользовался сутолокой у ворот хозяев площадки и переправил шайбу в ворота Юнаса Энрота - 3:0. Возродил интригу в матче защитник минчан Кристиан Хенкель, во второй раз в сезоне отличившись голом. Окончательный счет установил Марко Анттила, отправивший шайбу в пустые ворота белорусской команды.

Очередной матч в 11-м сезоне КХЛ минское "Динамо" проведет 12 сентября на своей площадке с московским "Спартаком".-0-

Фото Андрея Покумейко