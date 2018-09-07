Хоккеисты "Динамо-Минск" потерпели третье поражение со старта сезона в КХЛ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли в гостях нижнекамскому "Нефтехимику" со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) и потерпели третье поражение со старта сезона в КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наставник минчан Горди Дуайер вновь изменил первое звено атаки, однако добиться от своих подопечных более эффективных действий в нападении ему не удалось.

"Нефтехимик" - "Динамо-Минск" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Нижнекамск. "Нефтехим Арена". 2480 зрителей.

"Нефтехимк": Ежов; Сергеев - Полашек, Пуустинен - Руохомаа - Няттинен; Огурцов - Брынцев, Галимов - Куликов - Хайруллин; Шарипзянов - Волгин, Здунов - Якимов - Порядин; Фаткуллин - Семенов, Шафигуллин - Аркалов - Михнов.

"Динамо-Минск": Энрот; Уиркош - Хохлов, Павлович - Беннетт - Пулккинен; Осипов - Хенкель, С.Костицын (к) - Хауден - А.Костицын; Лисовец - Готовец, Китаров - Ковыршин - Парфеевец; Литвинов - Волков - Степанов; Евенко, Дроздов.

Шайбы: 1:0 - Шарипзянов (Куликов, Брынцев, 10.24 в большинстве). 2:0 - Няттинен (Пуустинен, 23.22). 2:1 - Пулккинен (Уиркош, Беннетт, 52.06, в большинстве).

Броски: 30 - 30.

Штраф: 8 - 10.

Динамовцы не слишком удачно выступают в чемпионате КХЛ в Нижнекамске, победив "Нефтехимик" в гостях лишь дважды. Стартовые минуты первого периода внушали болельщикам "зубров" оптимизм относительно исхода встречи. Белорусская команда дважды подряд играла в большинстве, но не сумела реализовать численный перевес.

Нижнекамцы удачнее распорядились своими моментами, и на 11-й минуте Дамир Шарипзянов поразил ворота Юнаса Энрота.

Во втором периоде минчане допустили ошибку в своей зоне площадки. В ходе борьбы у борта Юусе Пуустинену удалось выиграть борьбу за шайбу и отдать передачу Йонасу Няттинену, который кистевым броском отравил шайбу под перекладину - 2:0.

В заключительные двадцать минут белорусская команда усилиями Тему Пулккинена сократила отставание - 1:2, в концовке гости заменили Юнаса Энрота на шестого полевого игрока, но сравнять счет не сумели.

Минское "Динамо" завершило первую выездную серию, потерпев три поражения, и теперь проведет три встречи на домашнем льду. 10 сентября "зубры" сыграют в "Минск-Арене" с финским "Йокеритом", 12 сентября - с московским "Спартаком", а завершат домашнюю серию 14 сентября матчем с ХК "Сочи".-0-