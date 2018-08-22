Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли "Давосу" на Кубке Латвийских железных дорог

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли швейцарскому "Давосу" со счетом 4:6 (2:2, 1:4, 1:0) на Кубке Латвийских железных дорог в Риге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер "зубров" Горди Дуайер оставил в запасе форварда Бо Беннета, предоставив шанс проявить себя Максиму Парфеевцу. Белорусский нападающий этой возможностью воспользовался, открыв счет в матче точным кистевым броском под перекладину. Минчане старались доминировать в ходе перового периода, значительно чаще бросали по воротам. Минчане упустили инициативу во втором периоде. Частые удаления не позволяли атаковать, в то время как швейцарская команда уверенно реализовывала большинство. Четыре гола у "Давоса" в активе Шейна Принса. Отметим и не самый удачный матч для голкипера "Динамо" Юнаса Энрота, который пропустил несколько необязательных шайб. Авторами голов в составе динамовцев стали также Патрик Уиркош и Сергей Костицын, который дважды поразил ворота швейцарцев.

Выступление на Кубке Латвийских железных дорог команда Горди Дуайера продолжит 23 августа встречей с казанским "Ак Барсом" (16.00), а после двух дней отдыха 26 августа завершит турнир матчем с ярославским "Локомотивом".-0-