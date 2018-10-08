Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 октября 2018, Пн
+5°C
Переменная облачность EUR 2.4798
USD 2.158
RUB 3.2222
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Президент
Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей
Политика
Форум регионов - эффективная площадка для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества
Экономика
Беларусь заинтересована в экспертной оценке МАГАТЭ для обеспечения безопасности АЭС
Общество
Надомным работникам предоставят допгарантии по охране труда
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Двое учащихся минских колледжей подозреваются в угоне и краже автомобилей
21:49 Происшествия
Галерея работ Василия Шаранговича откроется на малой родине художника
21:33 Культура
Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли "Йокериту" в Хельсинки
20:52 Спорт
В Канаде произошел взрыв на заводе по переработке нефти
20:00 В мире
"Полоцк-Стекловолокно" планирует ввести в работу новый цех в 2020 году
19:33 Новости компаний
Умер первый тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан
19:15 Спорт
Два белоруса погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом
19:10 Происшествия
Спартакиада Союзного государства "Олимп" открывает юным спортсменам большие перспективы - Мисюров
18:51 Спорт
Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Бишкеке
18:36 Общество
В Минском районе двое парней погибли от удара током
18:26 Происшествия
Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России
18:15 Политика
Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет 12 октября в Ташкенте
18:02 Политика
Оценка условий труда для организаций будет упрощаться
17:53 Общество
Мошенники заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области
17:50 Происшествия
Экс-директор коммунального предприятия в Барановичах получил 3,5 года колонии за взятки
17:42 Происшествия
Итоги недели на белорусском валютном рынке
17:29 Экономика
Белорусские ученые разработают линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией
17:26 Общество
Зась и Воронков обсудили проблемы борьбы с международным терроризмом
17:17 Политика
Причиной смерти трех человек в Могилеве стал метанол: доза многократно превышала летальную
17:14 Происшествия
На строительство авиаремонтного завода в СЭЗ "Минск" планируется направить более $12 млн
17:11 Регионы
Все новости
Темы
Год малой родины Год малой родины
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли "Йокериту" в Хельсинки

Спорт 08.10.2018 | 20:52
Фото ХК "Динамо-Минск"
Фото ХК "Динамо-Минск"
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Новости темы Чемпионат КХЛ-2018/2019
Другие темы

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли финскому "Йокериту" в матче в Хельсинки со счетом 3:5 (2:3, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В завершившейся выездной серии перед визитом в Хельсинки минчане потерпели два досадных поражения в овертайме в Москве от "Спартака" и от "Сочи". Визит в столицу Финляндии представлялся для "зубров" еще более непростым.

"Йокерит" - "Динамо-Минск"- 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)

Хельсинки. "Хартвалл-Арена". 7072 зрителя.

"Йокерит": Калниньш; Кивисте - Леписте (к), Йоэнсуу - Норман - О'Нилл; Столлери - Грант, Иконен - Платт - Н.Енсен; Е.Енсен - Лев, Мяки - Маннинен - Мозес; Пильстрем - Ниеми - Анттила.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот, 20.01); Уиркош - Готовец, Казионов - Хауден - Пулккинен; Хенкель - Лисовец, Павлович - С.Костицын (к) - Буйницкий; Осипов - Хохлов, А.Костицын - Ковыршин - Степанов; Китаров - Волков - Дроздов; Евенко.

Шайбы: 1:0 - Маннинен (Лев, Мяки, 1.56), 1:1 - Буйницкий (3.56), 2:1 - Мяки (Мозес, Маннинен, 7.28), 3:1 - Норман (17.59), 3:2 - Хенкель (А.Костицын, 19.07), 4:2 - Норман (О'Нилл, Грант, 30.23, в большинстве), 5:2 - Йоэнсуу (О'Нил ), 5:3 - Хенкель (А.Костицын, 49.01).

Броски: 44 - 30.

Штраф: 10 - 54.

"Йокерит" в текущем сезоне входит в число лидеров КХЛ, предпочитая быструю комбинационную игру. Такая тактика принесла финскому клубу успех в первом периоде против динамовцев. На второй минуте встречи шайба после броска Маннинена рикошетом от Андрея Костицына оказалась в сетке ворот белорусской команды. Спустя две минуты форвард минчан Дмитрий Буйницкий за счет индивидуальных действий сумел выкатиться на удобную позицию и кистевым броском сравнять счет - 1:1. "Йокерит" продолжал и после пропущенной шайбы активно действовать в нападении, еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Под занавес периода отставание "зубров" в счете сократил Кристиан Хенкель.

После отдыха главный тренер минчан Горди Дуайер заменил Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. После такой перестановки защитные порядки динамовцев, казалось, будут надежнее. Однако на 29-й минуте удаление заработал Юнас Энрот за задержку игры. Финские хоккеисты уверенно реализовали большинство усилиями Джона Нормана, который забросил вторую шайбу в матче.

В заключительные двадцать минут встречи на "Хартвалл-Арене" хозяева площадки продолжали доминировать и добились победы. У белорусской команды вторую шайбу забросил Кристиан Хенкель, впервые оформив голевой дубль. В концовке матча минчане часто нарушали правила, в итоге Андрей и Сергей Костицыны были удалены до конца встречи, а динамовцы в общей сложности заработали более 50 минут штрафа.

Хоккеисты "Динамо-Минск" продолжат выступление в чемпионате КХЛ на домашней площадке: 12 октября они примут ярославский "Локомотив", а 14-го - череповецкую "Северсталь".-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
хк Динамо-Минск, хоккей, чемпионат КХЛ
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
Культура
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4798 BYN 2.474 BYN 2.48 BYN
USD
2.158 BYN 2.155 BYN 2.158 BYN
RUB
3.2222 BYN 3.217 BYN 3.228 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где в Минске на этой неделе будут установлены мобильные датчики контроля скорости
Все видео

Фотоновости

Открытие третьего этапа спартакиады учащихся Союзного государства "Олимп"
Все фото

Инфографика

V Форум регионов Беларуси и России Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это не пиаровщина" - Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Политика
Михаил Бабич и Сергей Румас Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей
Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России
Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет 12 октября в Ташкенте
Экономика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович: электроника, фармакология, IT - перспективные сферы для сотрудничества Беларуси и России
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Онлайн-торговлю подержанными вещами могут запретить в Беларуси
Происшествия
Фото кингисепп-сегодня.рф Два белоруса погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом
Двое учащихся минских колледжей подозреваются в угоне и краже автомобилей
В Минском районе двое парней погибли от удара током
Общество
Фото из архива Минздрав объяснил, почему нужно прививаться против гриппа ежегодно
Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Бишкеке
Оценка условий труда для организаций будет упрощаться
Регионы
Фото из архива Минск в 2017-2018 годах по безвизовому режиму посетили свыше 155 тыс. туристов
На строительство авиаремонтного завода в СЭЗ "Минск" планируется направить более $12 млн
Первый чартерный рейс в Хургаду отправился из Гродненского аэропорта
Технологии
На орбитальной лаборатории "Тяньгун". Фото AP Китайские ученые вырастили растения в космосе
SpaceX посадила возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 на космодром Ванденберг
Конкурс IT-проектов: школьники и студенты могут предложить идеи для системы образования
Культура
Билеты в зрительный зал на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы
Галерея работ Василия Шаранговича откроется на малой родине художника
В Минске 12-14 октября покажут самые романтические и миролюбивые фильмы Ингмара Бергмана
В мире
Фото AFP-Getty Images Более 10 тыс. человек пострадали на Шри-Ланке из-за ливней
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон провел тест-драйв на дорогах Баку
В Канаде произошел взрыв на заводе по переработке нефти
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября
Индийский водитель автобуса пустил за руль обезьянку и был уволен
В Оксфордский словарь добавили более сотни кинотерминов
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия