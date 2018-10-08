Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли "Йокериту" в Хельсинки

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли финскому "Йокериту" в матче в Хельсинки со счетом 3:5 (2:3, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В завершившейся выездной серии перед визитом в Хельсинки минчане потерпели два досадных поражения в овертайме в Москве от "Спартака" и от "Сочи". Визит в столицу Финляндии представлялся для "зубров" еще более непростым.

"Йокерит" - "Динамо-Минск"- 5:3 (3:2, 1:0, 1:1)

Хельсинки. "Хартвалл-Арена". 7072 зрителя.

"Йокерит": Калниньш; Кивисте - Леписте (к), Йоэнсуу - Норман - О'Нилл; Столлери - Грант, Иконен - Платт - Н.Енсен; Е.Енсен - Лев, Мяки - Маннинен - Мозес; Пильстрем - Ниеми - Анттила.

"Динамо-Минск": Карнаухов (Энрот, 20.01); Уиркош - Готовец, Казионов - Хауден - Пулккинен; Хенкель - Лисовец, Павлович - С.Костицын (к) - Буйницкий; Осипов - Хохлов, А.Костицын - Ковыршин - Степанов; Китаров - Волков - Дроздов; Евенко.

Шайбы: 1:0 - Маннинен (Лев, Мяки, 1.56), 1:1 - Буйницкий (3.56), 2:1 - Мяки (Мозес, Маннинен, 7.28), 3:1 - Норман (17.59), 3:2 - Хенкель (А.Костицын, 19.07), 4:2 - Норман (О'Нилл, Грант, 30.23, в большинстве), 5:2 - Йоэнсуу (О'Нил ), 5:3 - Хенкель (А.Костицын, 49.01).

Броски: 44 - 30.

Штраф: 10 - 54.

"Йокерит" в текущем сезоне входит в число лидеров КХЛ, предпочитая быструю комбинационную игру. Такая тактика принесла финскому клубу успех в первом периоде против динамовцев. На второй минуте встречи шайба после броска Маннинена рикошетом от Андрея Костицына оказалась в сетке ворот белорусской команды. Спустя две минуты форвард минчан Дмитрий Буйницкий за счет индивидуальных действий сумел выкатиться на удобную позицию и кистевым броском сравнять счет - 1:1. "Йокерит" продолжал и после пропущенной шайбы активно действовать в нападении, еще дважды поразил ворота Михаила Карнаухова. Под занавес периода отставание "зубров" в счете сократил Кристиан Хенкель.

После отдыха главный тренер минчан Горди Дуайер заменил Михаила Карнаухова на Юнаса Энрота. После такой перестановки защитные порядки динамовцев, казалось, будут надежнее. Однако на 29-й минуте удаление заработал Юнас Энрот за задержку игры. Финские хоккеисты уверенно реализовали большинство усилиями Джона Нормана, который забросил вторую шайбу в матче.

В заключительные двадцать минут встречи на "Хартвалл-Арене" хозяева площадки продолжали доминировать и добились победы. У белорусской команды вторую шайбу забросил Кристиан Хенкель, впервые оформив голевой дубль. В концовке матча минчане часто нарушали правила, в итоге Андрей и Сергей Костицыны были удалены до конца встречи, а динамовцы в общей сложности заработали более 50 минут штрафа.

Хоккеисты "Динамо-Минск" продолжат выступление в чемпионате КХЛ на домашней площадке: 12 октября они примут ярославский "Локомотив", а 14-го - череповецкую "Северсталь".-0-

Фото ХК "Динамо-Минск"