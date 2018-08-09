Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли одноклубникам из Москвы на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли одноклубникам из Москвы со счетом 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые минуты встречи прошли при преимуществе белорусской команды. Москвичи довольно часто удалялись, что позволяло подопечным Горди Дуайера остро атаковать. Ситуация на площадке изменилась после перерыва. К 34-й минуте соперники "зубров" трижды поразили ворота Юнаса Энрота и перехватили инициативу. В составе минского "Динамо" заброшенными шайбами отличились Бо Беннетт (35) и Андрей Костицын (60).

Хоккеисты "Динамо" завершат выступление в Нижнем Новгороде 11 августа матчем с екатеринбургским "Автомобилистом", который с 11 очками уже стал победителем турнира с четырьмя победами в четырех матчах.-0-