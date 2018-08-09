Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли одноклубникам из Москвы на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли одноклубникам из Москвы со счетом 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) на Кубке губернатора Нижегородской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стартовые минуты встречи прошли при преимуществе белорусской команды. Москвичи довольно часто удалялись, что позволяло подопечным Горди Дуайера остро атаковать. Ситуация на площадке изменилась после перерыва. К 34-й минуте соперники "зубров" трижды поразили ворота Юнаса Энрота и перехватили инициативу. В составе минского "Динамо" заброшенными шайбами отличились Бо Беннетт (35) и Андрей Костицын (60).
Хоккеисты "Динамо" завершат выступление в Нижнем Новгороде 11 августа матчем с екатеринбургским "Автомобилистом", который с 11 очками уже стал победителем турнира с четырьмя победами в четырех матчах.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3707 BYN
|2.356 BYN
|2.368 BYN
|USD
|2.0446 BYN
|2.032 BYN
|2.04 BYN
|RUB
|3.0962 BYN
|3.075 BYN
|3.105 BYN