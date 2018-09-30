Хоккеисты "Динамо-Минск" проиграли омскому "Авангарду" в домашнем матче КХЛ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили омскому "Авангарду" со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед встречей с одним из лидеров Восточной конференции минчане произвели изменения в составе. Основные перестановки коснулись вратарской линии (Михаил Карнаухов занял место на последнем рубеже обороны вместо Юнаса Энрота) и нападения.

"Динамо-Минск" - "Аванград" (Омск) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Минск. "Минск-Арена". 11352 зрителя.

"Динамо-Минск": М.Карнаухов; К.Готовец - Уиркош, Пулккинен - Хауден - С.Костицын (к); Лисовец - Хенкель, Степанов - Ковыршин - А.Костицын; Хохлов - Знахаренко, Павлович - Китаров - Казионов; Когалев - Волков - И.Литвинов; Евенко, Дроздов.

"Авангард": Бобков; Покка - Медведев (к), Михеев - Зернов - Широков; Чудинов - Емелин, Манукян - Семенов - Пережогин; Франсон - Мартынов, Галимов - А.Стась - Фисенко; Петров - Деарнэ - Кошелев; Бондарев, Яремчук.

Шайбы: 0:1 - Семенов (13.58). 0:2 - Франсон (Чудинов, Широков, 22.52, в большинстве). 1:2 - Пулккинен (С.Костицын, Уиркош, 41.10).

Броски: 13 - 37.

Штраф: 24 - 6.

Перед встречей с "Авангардом" из минской "Юности" динамовцы пригласили форварда Александра Когалева. Гости в первом периоде не имели ощутимого преимущества. Хозяева площадки старались активно действовать в зоне "Авангарда". Планы "зубров" испортила ошибка Евгения Лисовца. На 14-й минуте защитник минчан из-за ворот отдал передачу на клюшку Кирилла Семенова, который с пятачка без проблем переиграл Михаила Карнаухова.

Во втором периоде "Авангард" чаще владел шайбой. Подопечные Горди Дуайера часто удалялись и вынуждены были действовать в защите. Вернул надежду болельщикам минчан на удачный исход игры Теему Пулккинен. Финский нападающий "зубров" на высокой скорости вошел в зону "Авангарда" и переиграл голкипера омичей - 2:1. Под занавес встречи Горди Дуайер поменял Михаила Карнаухова на шестого полевого игрока, однако сравнять счет "зубрам" не удалось.

Следующие матчи чемпионата КХЛ минское "Динамо" проведет на выезде: 4 октября - с московским "Спартаком", 6 октября гостевая серия продолжится матчем с "Сочи", а завершится 8 октября с финским "Йокеритом".-0-

Фото Андрея Покумейко