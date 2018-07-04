Хоккеисты "Динамо-Минск" проведут первый домашний матч в новом сезоне КХЛ 10 сентября

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" проведут первый домашний матч 10 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Соперником "зубров" в "Минск-Арене" станет финский "Йокерит". Белорусский клуб готовит к матчу яркое шоу, которое непременно удивит публику. Также на чемпионате болельщиков ожидает много других сюрпризов.

Команда под руководством Горди Дуайера начнет подготовку к сезону в июле. 2 августа динамовцы сыграют в Минске товарищеский матч с новосибирской "Сибирью". После этого динамовцы отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем - на традиционный турнир Кубок ЛЖД в Риге. Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября - стартовые матчи "зубры" проведут в гостях. Полный календарь 11-го сезона КХЛ будет опубликован 5 июля.

Минское "Динамо" в прошлом сезоне КХЛ не смогло выйти в плей-офф чемпионата. В межсезонье минчане проводят активную трансферную политику, пытаясь привлечь лучших молодых белорусских игроков.-0-