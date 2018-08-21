Хоккеисты "Динамо-Минск" с поражения стартовали на Кубке Латвийских железных дорог

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" с поражения от одноклубников из Риги со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) стартовали на Кубке Латвийских железных дорог, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В межсезонье оба клуба уже встречались в Нижнем Новгороде. Латвийская дружина 6 августа одержала победу 4:2. Встреча в Риге развивалась по иному сценарию. Минчанам усилиями Куинтона Хаудена удалось открыть счет на 15-й минуте. Хозяева площадки перехватили инициативу во втором периоде. На 36-й минуте Линус Видель реализовал большинство - 1:1, а после отдыха Мэтью Майоне вывел рижан вперед - 2:1. Не самый удачный матч провели лидеры минчан. Андрей Костицын получил травму в первом периоде и не выходил на площадку, новичок, форвард первого звена Бо Беннетт заработал дисциплинарный штраф (10 минут) в тот момент, когда "зубрам" необходимо было создать остроту в атаке.

В другом матче первого тура Кубка Латвийских железных дорог казанский "Ак Барс" одолел швейцарский "Давос" - 4:2.

Следующий матч в Риге минское "Динамо" проведет с "Давосом" (22 августа, 15.30), далее встретится с "Ак Барсом" (23 августа, 16.00), а завершит выступление встречей с ярославским "Локомотивом" (26 августа, 13.00).

Первый матч в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги подопечные Горди Дуайера проведут 3 сентября в Казани против "Ак Барса", затем 5 сентября сыграют на выезде против нижегородского "Торпедо".-0-