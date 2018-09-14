Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили соперникам из "Сочи" в чемпионате КХЛ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили соперникам из "Сочи" со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) в домашнем матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед игрой с сочинцами главному тренеру минчан Горди Дуайеру пришлось перестраивать состав. По веским семейным обстоятельствам наставник разрешил Бо Беннетту вернуться домой за океан на несколько дней. В итоге значительно претерпело изменение первое звено атаки "зубров".

"Динамо-Минск" - "Сочи" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Минск. "Минск-Арена". 10 171 зритель.

"Динамо-Минск": Энрот (59.20; Карнаухов); Уиркош - Готовец, Павлович - Хауден - Пулккинен; Осипов - Хенкель, Буйницкий - А.Костицын - С.Костицын (к); Лисовец - Знахаренко, Китаров - Ковыршин - Парфеевец; Хохлов - Дроздов, Литвинов - Волков - Артемов.

"Сочи": Барулин (Шикин); Щитов (к) - Овитю, О'Делл - Росен - Мосалев; Йокипакка - Погоришный, Полунин - Коллинз - Старков; Александров - Воробьев, Бочаров - Капустин - Шмелев; Ларичев - Хлопотов - Рахимуллин; Будкин.

Шайбы: 0:1 - Бочаров (О'Делл, 9.20, в большинстве). 1:1 - Пулккинен (Павлович, 34.03). 1:2 - Коллинз (Старков, 54.26). 1:3 - О'Делл (59.54, в пустые ворота).

Броски: 17 - 27.

Штраф: 6 - 6.

Обе команды, несмотря на низкую результативность в прошедшем матче, предложили высокие скорости. Активные действия у ворот друг друга держали в напряжении болельщиков до финальной сирены.

Гостям удалось открыть счет после удаления в составе минчан Ильи Хохлова. Численный перевес сочинцев реализовал Станислав Бочаров. После перерыва соперники продолжали действовать в высоком темпе, и на 35-й минуте Александр Павлович точной передачей из своей зоны под синюю линию вывел один на один Теему Пулккинена. Финский легионер "зубров" был точен - 1:1.

В третьем периоде оппоненты продолжили играть в открытый хоккей. Такая тактика принесла успех гостям. Шон Коллинз на скорости вошел в зону минчан и точно бросил над плечом Юнаса Энрота. Окончательный счет установил Эрик О'Делл, отправив шайбу в пустые ворота хозяев площадки.

По мнению наставника минчан Горди Дуайера, игра с ХК "Сочи" получилась равной. "Моим подопечным не хватило агрессивности в зоне соперника, в остальном мы не уступали ни в чем своим соперникам. Следующая выездная серия для нашего клуба будет очень важной", - отметил главный тренер.

На следующей неделе хоккеисты "Динамо-Минск" продолжат выступление в чемпионате КХЛ выездными матчами: 18 сентября - с "Локомотивом" в Ярославле, 20 сентября - с череповецкой "Северсталью", а завершат турне 22 сентября матчем с одноклубниками из Москвы.-0-

Фото Андрея Покумейко