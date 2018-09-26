Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в домашнем матче "Салавату Юлаеву"

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили на старте домашней серии "Салавату Юлаеву" со счетом 1:3 (0:0, 0:3, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Одной из основных причин поражения стали частые удаления минчан.

"Динамо-Минск" - "Салават Юлаев" (Уфа) - 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Минск. "Минск-Арена". 9192 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, Павлович - Хауден - Пулккинен; Осипов - Хенкель, С.Костицын (к) - Ковыршин - Буйницкий; Лисовец - Знахаренко, А.Костицын - Китаров - Казионов; Дроздов - Волков - Артемов; Евенко, Литвинов.

"Салават Юлаев": Метсола; Панин (к) - Ларсен, Умарк - Кемпайнен - Кугрышев; Семенов - Сергеев, Федоров - Основин - Хартикайнен; Коледов - Терещенко, Майоров - Хохряков - Бурдасов; Шэн - Ляхов, Жарков - Кадейкин - Солодухин.

Шайбы: 0:1 - Ларсен (Кугрышев, Умарк, 21.22, в большинстве). 0:2 - Ларсен (Умарк, Хартикайнен, 30.35, в большинстве). 0:3 - Коледов (Федоров, Бурдасов, 32.23, в большинстве). 1:3 - Осипов (А.Костицын, 49.59, в большинстве).

Броски: 21 -17.

Штраф: 39 -16.

Стартовые минуты матча на "Минск-Арене" остались за динамовцами. Хозяева площадки, несмотря на лидерский статус гостей в КХЛ, активно начали играть в нападении. Уфимцы заработали два удаления подряд в первые десять минут встречи. Однако "зубры" не сумели реализовать большинство.

Как использовать численное преимущество, хоккеисты "Салавата Юлаева" продемонстрировали во втором периоде. На 22-й минуте Филип Ларсен точно бросил по воротам Юнаса Энрота после удаления Артема Артемова. Не лучший игровой отрезок провел и нападающий динамовцев Иван Дроздов, заработавший пятиминутное удаление и матч-штраф. Гости такой благоприятной ситуацией смогли воспользоваться: Филип Ларсен во второй раз отправил шайбу в сетку ворот, автором третьего гола стал Павел Коледов.

В третьем периоде подопечные Горди Дуайера активнее действовали в нападении, пытались прессинговать в зоне уфимцев. В итоге на 50-й минуте Денис Осипов сумел переиграть голкипера гостей Юху Метсолу и сократить отставание в счете.

Второй матч домашней серии минское "Динамо" проведет 28 сентября против аутсайдера Восточной конференции новосибирской "Сибири".-0-