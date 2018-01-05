Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в гостях "Автомобилисту" и прервали победную серию

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы завершили выездную серию поражением от екатеринбургского "Автомобилиста" со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После побед над фаворитами сезона в чемпионате КХЛ - в "Минск-Арене" над питерским СКА (6:3) и в гостях над магнитогорским "Металлургом" (2:1) - минчане не смогли забросить в противостоянии с командой бывшего главного тренера сборной Беларуси Владимира Крикунова.

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Динамо-Минск" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Екатеринбург. КРК "Уралец". 5570 зрителей.

"Автомобилист": Коварж (Сохатский); Егоршев - Трямкин (к), Крикунов - Кучерявенко - Миловзоров; Лямин - Чайковски, Гареев - Торченюк - Паренто; Мишарин - Куляш, Чесалин - Паре - Голышев, Тимашов - Щемеров, Кинг - Попов - Белоцкий.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Денисов (к), Скилле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец - Хенкель, Лингле - Китаров - Амброжейчик; Шинкевич - Знахаренко, Павлович - Волков - Дрозд.

Шайбы: 1:0 - Крикунов (Егоршев, Миловзоров, 15.26, в большинстве). 2:0 - Миловзоров (Егоршев, Гареев, 59.30).

Броски: 35 - 26.

Штраф: 6 - 4.

У минчан в стартовом составе оказался ведущий защитник Марк-Андре Граньяни, которому в предыдущем матче в Магнитогорске шайба попала в незащищенное место, из-за чего игрок не смог продолжить игру. Однако опасения по поводу здоровья хоккеиста оказались напрасными. Команда Горди Дуайера в прошедшей встрече решила действовать по той же тактической схеме, что и с "Металлургом". Внимательная игра в обороне позволила динамовцам на старте матча опасно контратаковать. На 7-й минуте Джек Скилле убежал один на один с голкипером соперников Якубом Коваржем, но не сумел отличиться заброшенной шайбой. К первому взятию ворот динамовцев привело удаление Владимира Денисова. Однако перед этим арбитры не заметили нарушение численного состава у екатеринбуржцев.

После гола команды продолжали чаще действовать в нападении, но до взятия ворот какой-либо из команд не доходило. Лишь под занавес третьего периода, когда минчане решили заменить вратаря шестым полевым игроком, окончательный счет установил Егор Миловзоров, поразив пустые ворота "Динамо".

Благодаря этому успеху "Автомобилист" набрал 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, белорусская команда с 64 баллами расположилась на десятом месте Западной конференции. Минское "Динамо" возвращается домой с уральского турне и 9 января примет на своей площадке ярославский "Локомотив".-0-