Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили в овертайме "Сочи"

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" уступили на выезде в овертайме "Сочи" со счетом 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане к середине второго периода вели в счете 3:1. Авторами голов стали Куинтон Хауден, Андрей Костицын и Патрик Уиркош. Хоккеисты "Сочи" усилиями Вадима Хлопотова сократили отставание на 53-й минуте. Вскоре после удаления Андрея Костицына хозяева площадки успешно реализовали большинство. Точный бросок в активе Росена Роберта - 3:3. В дополнительное время Кирилл Капустин установил окончательный счет - 4:3 в пользу сочинцев.

Минчане завершат выездную серию 8 октября в Хельсинки, где сыграют с местным "Йокеритом".-0-