Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" разыграют Кубок Салея

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и гродненского "Немана" разыграют сегодня в финальном матче Кубок Беларуси, который с 2012 года носит имя прославленного белорусского защитника Руслана Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий поединок в спортивно-развлекательном центре Молодечно начнется в 19.00. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию игры.

Молодечненский клуб получил право проведения финального матча на своей площадке благодаря успешному выступлению на предварительной стадии турнира, заняв первое место в турнирной таблице. Действующий чемпион экстралиги "Неман" вышел в финал, выдержав конкуренцию со стороны минской "Юности" и солигорского "Шахтера". Эти три команды набрали по 14 очков, но по дополнительным показателям гродненцы опередили соперников.

"Динамо-Молодечно" во второй раз примет участие в финале Кубка страны, уступив осенью 2015 года почетный трофей "Юности". Гродненский "Неман" дважды владел Кубком в 2014 и 2016 годах.-0-