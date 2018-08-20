20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" сыграют в финале Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре предварительного раунда турнира, который последние пять лет носит имя трагически погибшего капитана белорусской сборной Руслана Салея, молодечненцы обыграли украинский "Донбасс" со счетом 5:2. Другой финалист Кубка Салея "Неман" добился победы над соперниками из молодежной сборной Беларуси - 4:1.

Остальные матчи турнира завершились со следующими результатами: "Гомель" - "Шахтер" - 2:3, "Металлург-Жлобин" - "Юность" - 0:3. Команды "Неман", "Шахтер" и "Юность" набрали одинаковое количество очков - по 14, но по разнице заброшенных и пропущенных шайб в решающую стадию вышли хоккеисты "Немана". Победитель 2017 года "Гомель" сложил с себя полномочия обладателя почетного трофея.

Финальный матч состоится в Молодечно 24 августа.

Кубок Беларуси по хоккею разыгрывается в 18-й раз. Самыми успешными его участниками являются "Гомель" и "Юность", у которых по пять трофеев. По два раза Кубком владели хоккеисты "Немана", а также столичные клубы "Динамо" и "Керамин", один раз его выиграл "Металлург".-0-