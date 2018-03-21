Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли на выезде "Неман"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли в овертайме на выезде "Неман" 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) и сократили отставание в полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны из Гродно перед пятым матчем вели в серии до четырех побед 3:1, и прошедшая встреча была важна для обеих команд: "Неман", в случае победы выходил в финал, а динамовцы завершали сезон.

Стартовые минуты встречи в Ледовом дворце Гродно обе команды провели строго действуя в обороне. Счет в матче был открыт лишь на 36-й минуте. Форвард Артем Логунов стал автором гола у молодечненцев. "Неман" отыгрался в третьем периоде. Нападающий Михаил Стефанович вышел один на один с голкипером гостей и уверенно переиграл соперника - 1:1.

В дополнительном периоде хоккеисты "Динамо-Молодечно" сумели использовать свой момент. Решающую шайбу в составе "зубров" провел Артур Гаврус - 2:1. Фарм-клубу минского "Динамо" удалось сократить отставание в серии - 2:3.

Следующий матч серии пройдет в Молодечно 23 марта.

В другом противостоянии полуфинала экстралиги минская "Юность" ведет в серии с "Шахером" 3:1 и 22 марта в 19.00 проведет пятый матч в "Чижовка-Арене".-0-