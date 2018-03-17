Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли "Неман" и сократили отставание в полуфинальной серии плей-офф

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" в третьем поединке полуфинальной серии чемпионата Беларуси обыграл гродненский "Неман" со счетом 4:3 (0:0, 3:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основные события матча развернулись во втором периоде встречи. Благодаря активным действиям в нападении у молодечненцев голами отметились Владислав Соколовский, Андрей Белевич и Руслан Журня. В заключительные двадцать минут встречи гродненцы постарались сократить отставание, но их усилий не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Несмотря на поражение в Молодечно, "Неман" ведет в серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующая игра в противостоянии "Динамо-Молодечно" и "Немана" состоится 18 марта в 18.00.-0-