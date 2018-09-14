Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли в гостях чемпионов экстралиги из "Немана"

Во время матча. Фото ХК "Динамо-Молодечно"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли в гостях чемпиона экстралиги "Неман" со счетом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба клуба в конце августа встречались в финале Кубка Салея, в котором победили гродненцы, прибавив к весеннему чемпионскому титулу и почетный трофей.

Команда из Минской области в прошедшем матче в Гродно успешнее реализовывали голевые моменты. Бывший форвард "Немана" Вячеслав Лисичкин открыл счет на 12-й минуте первого периода, а опытный Алексей Ефименко вскоре реализовал большинство - 2:0 в пользу "Динамо-Молодечно".

В начале третьего периода чемпионам Беларуси усилиями Артура Савинова и Артема Левши удалось сравнять счет - 2:2. Однако уже спустя минуту нападающий гостей Руслан Журня в третий раз поразил ворота "Немана".

В прошедшем туре в дивизионе А хоккеисты "Шахтера" на выезде обыграли "Гомель" - 3:1. Молодежная сборная Беларуси в результативном матче была сильнее соперников из "Лиды" - 5:4. Минская "Юность" в Жлобине разгромила "Металлург" - 6:0.

Турнирное положение: "Гомель" - 9 очков (4 матча), "Динамо-Молодечно" - 9 (4), "Юность-Минск" - 6 (2), "Шахтер" - 6 (3), "Беларусь U-20" - 4 (4), "Неман" - 3 (2), "Металлург" - 2 (4), "Лида" - 0 (3).

Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 15 сентября. В этот день сыграют "Юность" - "Гомель", "Неман" - "Беларусь U-20", "Металлург" - "Шахтер", "Лида" - "Динамо-Молодечно".-0-