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Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли в гостях "Гомель" и вышли в полуфинал плей-офф экстралиги

Спорт 08.03.2018 | 21:00
Во время матча "Гомель" - "Динамо-Молодечно". Фото ХК "Динамо-Молодечно"
Во время матча "Гомель" - "Динамо-Молодечно". Фото ХК "Динамо-Молодечно"

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" обыграли в гостях в пятом матче четвертьфинальной серии со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) "Гомель" и вышли в полуфинал плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы подошли к плей-офф в хорошей форме, несколько игроков из основного состава клуба КХЛ укрепили атакующий потенциал "зубров". Нападающий молодечненцев Артур Гаврус открыл счет в матче в гомельском Ледовом дворце. Хозяевам площадки удалось сделать цифры на табло равными на старте третьего периода - 1:1. Однако усилиями Андрея Белевича гости из Молодечно смогли забросить еще дважды и выйти в полуфинал плей-офф экстралиги - 3:1. Итог серии - 4:1.

В следующей стадии "Динамо-Молодечно" будет противостоять гродненский "Неман". Хоккеисты "Юности" сыграют в полуфинале с солигорским "Шахтером".-0-

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