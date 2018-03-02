Хоккеисты "Динамо-Молодечно" с победы над "Гомелем" начали плей-офф в чемпионате Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" с победы на выезде над "Гомелем" со счетом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1) начали плей-офф в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Фарм-клуб минского "Динамо" уверенно провел концовку первого этапа чемпионата.Но выше пятого места в турнирной таблице подопечным Дмитрия Кравченко подняться не удалось, хотя игра молодечненских "зубров" внушала оптимизм перед решающей стадией турнира.

Гости уже на пятой минуте первого периода вели в счете 2:0. Авторами заброшенных шайб у молодечненцев стали Виталий Кирющенков и Вячеслав Грецкий. Лишь к началу третьего периода гомельчанам счет удалось сравнять. На 44-й минуте после розыгрыша большинства голом отметился Константин Дурнов. Однако концовка встречи удалась больше "Динамо-Молодечно". Нападающий Артур Гаврус стал автором голевого дубля в третьем периоде, забросив вторую свою шайбу в пустые ворота гомельчан - 4:2.

В других матчах плей-офф хоккеисты "Шахтера" не оставили шансов жлобинскому "Металлургу"- 7:1, гродненский "Неман" уверенно переиграл новополоцкий "Химик" - 7:2. Удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности голкиперу "Юности" Дмитрию Мильчакову в противостоянии с "Лидой" - 4:0 в пользу минчан.

Вторые матчи 1/4 финала плей-офф в экстралиге состоятся 2 марта. Серия плей-офф длится до четырех побед одной из команд.-0-