Хоккеисты "Динамо" проиграли "Трактору" в заключительном матче выездной серии

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо" проиграли "Трактору" со счетом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) в заключительном матче выездной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Челябинске минчане постарались развить свой успех после победы в Тольятти (2:1). Главный тренер гостей Горди Дуайер не стал производить изменения в составе, но забросить гостям не удалось.

"Трактор" (Челябинск) – "Динамо-Минск" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Челябинск. Арена Трактор. 7410 зрителей.

"Трактор": Францоуз (Демченко); Никитин - Вишневский, Виделль - Полыгалов - Якуценя; Шинин (к) - Бэйлен, Кручинин - Щехура - Гюнге; Рясенский - Мамаев, Губарев - Рыбаков - Кокуев; Петров - Исаев, Черников - Петров - Шаров.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов), Граньяни - Денисов (к), Скилли - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Осипов, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Лисовец -Хенкель, Лингле - Китаров - Амброжейчик; Павлович -Волков - Дрозд; Знахаренко, Когалев.

Шайбы: 1:0 - Бэйлен (Щехура, Кручинин, 12.01). 2:0 - Виделль (58.22, в пустые ворота).

Броски: 32 - 42

Штраф: 8 - 10

Обе команды начали игру на высоких скоростях. Опасные моменты возникали и у ворот Юнаса Энрота, и у владений Павла Францоуза. На 11-й минуте Шарль Лингле отдал передачу на Александра Китарова, который едва не открыл счет. Однако в ответной атаке челябинцы смогли забросить. Бывший защитик минчан Ник Бэйлен бросил от правого борта, а шайба влетела в угол ворот динамовцев. Голевую передачу Бэйлену отдал Пол Щехура, так же выступавший за минский клуб ранее.

Счет 1:0 продержался до концовки третьего периода. Причем, команды много атаковали и часто действовали в неравных составах. Голкипер "зубров" Юнас Энрот не раз выручал гостей в опасных ситуациях. На 59-й минуте динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но переиграть голкипера "Трактора" не удалось. Линус Виделль установил окончательный счет – 2:0.

Минское "Динамо" возрващается домой, и 29 декабря примет на своей площадке питерское СКА.-0-