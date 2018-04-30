Хоккеисты Финляндии победили на юниорском ЧМ (U-18) в России

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты Финляндии победили на юниорском чемпионате мира (U-18), который завершился в Челябинске и Магнитогорске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале они были сильнее соперников из США со счетом 3:2. В матче за третье место команда Швеции была сильнее Чехии - 5:2.

Как сообщалось, белорусская сборная под руководством Павла Перепехина вышла в 1/4 финала турнира и уступила в плей-офф будущим чемпионам финнам - 2:5. Место в элитном дивизионе на следующий год сохранила Швейцария, которая дважды обыграла Францию в утешительном турнире.

Итоговая классификация: 1. Финляндия. 2. США. 3. Швеция. 4. Чехия. 5. Канада. 6. Россия. 7.Словакия. 8. Беларусь. 9. Швейцария. 10.Франция.

Белорусская сборная до 18 лет на чемпионате мира наиболее высокого результата добивалась в 2002 году, когда заняла пятое место.-0-