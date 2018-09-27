Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в экстралиге чемпионата Беларуси

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" обыграли на выезде "Неман" со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) в экстралиге чемпионата Беларуси в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы страны из Гродно постарались прервать серию из трех поражений и усилиями Антона Елисеенко открыли счет на 17-й минуте. После отдыха основные события развернулись под занавес второго периода, когда при счете 1:1 команды обменялись голами. Заключительные двадцать минут встречи прошли без преимущества какой-либо из сторон, но на 58-й минуте гомельчанин Андрей Колосов нанес точный кистевой бросок рядом со штангой по воротам "Немана" и установил окончательный счет - 3:2. Команда Сергея Пушкова потерпела четвертое подряд поражение на внутренней арене.

Хоккеисты солигорского "Шахтера" на выезде обыграли "Динамо-Молодечно" - 3:1. Вторую победу в экстралиге в текущем сезоне одержал жлобинский "Металлург", который одолел "Лиду" - 2:1. Неожиданно тяжелый поединок провела минская "Юность" с молодежной сборной Беларуси. Подопечные Михаила Захарова уступали 0:2 после первого периода, но сумели одержать восьмую победу подряд в чемпионате - 3:2.

Следующие матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 29 сентября.-0-