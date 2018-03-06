Хоккеисты "Гомеля" победили на выезде "Динамо-Молодечно" и сократили отставание в серии плей-офф

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" победили на выезде "Динамо-Молодечно" в овертайме со счетом 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0) и сократили отставание в серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух домашних поражений "рыси" постарались вернуть интригу в противостояние. Подопечным Олега Хмыля удалось это сделать во втором периоде матча в Молодечно. На этом игровом отрезке команды часто действовали в неравных составах, чем и воспользовались гомельчане, забросив трижды. В третьем периоде фарм-клуб минского "Динамо" счет сравнял - 3:3, а решающая шайба была заброшена в овертайме на 70-й минуте. Автором гола у гомельчан стал защитник Дмитрий Заламай - 4:3. Счет в серии до четырех побед в этом противостоянии стал 2:1 в пользу "Динамо-Молодечно".

Хоккеисты солигорского "Шахтера" победили в гостях в третьем матче жлобинский "Металлург" - 6:4. После матча главный тренер "горняков" Владимир Цыплаков не оставил без внимания дисквалификацию своего помощника Олега Антоненко и хоккеиста Романа Достанко, призвав судейский комитет и руководство ФХБ "понимать, что происходит на площадке, любить вид спорта, в котором они задействованы и уважать труд спортсменов". Такую реакцию специалиста вызвало решение судейского комитета ФХБ отстранить Достанко на шесть матчей за потасовку с соперниками во второй встрече серии в Солигорске.

Минская "Юность" добилась уверенной победы над "Лидой" - 3:1, гродненский "Неман" был сильнее новополоцкого "Химика" - 3:1. В этих парах счет в сериях до четырех побед - 3:0. Действующим победителем плей-офф экстралиги является гродненский "Неман".-0-