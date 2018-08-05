Хоккеисты "Гомеля" уступили в серии буллитов "Динамо-Молодечно" на старте Кубка Беларуси

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Гомеля" уступили в серии буллитов "Динамо-Молодечно" со счетом 3:4 на старте розыгрыша Кубка Беларуси в группе "А", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир последние шесть лет носит имя легендарного защитника Руслана Салея и предваряет старт регулярного чемпионата страны. Обладатель почетного трофея прошлого года "Гомель" в ходе гостевой встречи лидировал в счете 2:1, но в третьем периоде позволил перехватить инициативу. После точных бросков Станислава Кучкина и Алексея Ефименко "Динамо-Молодечно" вышло вперед - 3:2. Равные цифры на табло восстановил гомельчанин на 58-й минуте Евгений Хузеев, сделавший голевой дубль в матче - 3:3. В дополнительное время определить победителя не удалось, а в серии буллитов сильнее оказались молодечненцы. Решающий точный бросок в активе Германа Нестерова.

В группе "А" в первом туре сегодня состоятся еще три матча: действующий чемпион Беларуси "Неман" примет на своей площадке украинский "Донбасс", выступающий вне конкурса. Минская "Юность" сыграет с молодежной сборной Беларуси, а солигорский "Шахтер" встретится с "Металлургом" из Жлобина.

По итогам однокругового турнира две лучшие команды группы "А" 24 августа сыграют в финальном кубковом поединке.

Кубок Беларуси по хоккею разыгрывается в 18-й раз. Самыми успешными его участниками являются "Гомель" и "Юность", у которых по 5 трофеев. По два раза Кубком владели хоккеисты "Немана", а также столичные клубы "Динамо" и "Керамин", один раз его выиграл жлобинский "Металлург".-0-