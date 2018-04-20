Хоккеисты юниорской сборной Беларуси с крупным счетом уступили Канаде на ЧМ в России

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (до 18 лет) уступили сверстникам из Канады со счетом 3:8 (2:5, 0:1, 1:2) на чемпионате мира в России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее результативным в прошедшей игре в Магнитогорске получился первый период встречи. Канадцы старались активно прессинговать в зоне белорусов и отличились пять раз. Белорусы в первые двадцать минут ответили двумя точными бросками. Авторами голов стали Илья Усов и Алексей Протас.

После перерыва канадцы продолжали контролировать ход матча и не упустили инициативы, добившись второй победы подряд. В другом матче группы А второго тура сборная США нанесла поражение Швейцарии - 8:5.

Второй матч на чемпионате мира подопечные Павла Перепехина проведут 21 апреля против команды Швеции в 13.30 на арене "Металлург" в Магнитогорске.-0-