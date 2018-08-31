Хоккеисты "Юность-Минск" уступили на выезде "Ред Булл Мюнхен" в Лиге чемпионов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юность-Минск" уступили на выезде "Ред Булл Мюнхен" со счетом 3:4 (1:2, 1:2, 1:0) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый матч в новом сезоне престижного клубного турнира в группе В для белорусской команды получился не слишком удачным. Соперники из Германии имели явное игровое преимущество и вели в середине матча со счетом 4:1. Однако минчане смогли увереннее провести вторую часть встречи в Мюнхене. Авторами голов в составе "Юности" стали Павел Волчек, Анатолий Протасеня и Павел Развадовский.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Юность" проведет 2 сентября в Швеции против хоккеистов "Мальме", которые в первом туре нанесли поражение финскому ТПС - 8:4. Минский клуб во второй раз принимает участие в хоккейной Лиге чемпионов.-0-