Хоккеисты "Юности", "Немана" и "Шахтера" вышли в полуфинал плей-офф экстралиги

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности", гродненского "Немана" и солигорского "Шахтера" вышли в полуфинал плей-офф экстралиги, победив своих соперников в четвертых матчах серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результативной получилась встреча в Новополоцке. Хозяева площадки из местного "Химика", проиграв предыдущие три встречи подопечным Сергея Пушкова, решили сыграть с действующим чемпионом экстралиги "Неманом" в открытый хоккей. В итоге гродненцы добились победы - 8:4.

Упорным выдался и поединок в Лиде, где "Юность" благодаря точным броскам Евгения Скачкова и Михаила Плотникова вела в счете 2:0, но едва не упустила инициативу на последних минутах, когда хозяева сумели отквитать одну шайбу. Натиск в концовке матча подопечные Михаила Захарова выдержали и пробились в полуфинал плей-офф.

Отчаянно на своем льду сопротивлялся напору солигорского "Шахтера" жлобинский "Металлург". Основное время четвертой встречи завершилось со счетом 1:1. Решающая шайба была заброшена во втором овертайме на 89-й минуте встречи. Автором гола стал хоккеист "Шахтера" Виктор Андрущенко - 2:1.

Победитель четвертьфинальной серии не выявлен лишь в одной паре участников плей-офф. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" в матче с "Гомелем", уступая 0:2 на своей площадке, сумели отыграться благодаря голевым дублям Артура Гавруса и Дмитрия Амброжейчика, имеющим опыт выступления в КХЛ, и завершили игру в свою пользу - 4:2. Счет в серии до четырех побед в этом противостоянии 3:1 в пользу "Динамо-Молодечно". Пятая игра серии состоится в Гомеле 8 марта.

Одна полуфинальная пара плей-офф сезона-2017/2018 уже определена. Минская "Юность" встретится в борьбе за выход в финал с солигорским "Шахтером".-0-