Хоккеисты "Юности" обыграли британский "Шеффилд" и лидируют в борьбе за Континентальный кубок

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) британский "Шеффилд Стилерз" и лидируют в группе в борьбе за Континентальный кубок, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В суперфинале турнира, который проходит на "Чижовка-Арене", белорусская команда в первом туре обыграла соперников из итальянского "Риттен Спорта" (2:1). Во второй день турнира подопечным Михаила Захарова предстояло встретится с британским "Шеффилдом". За гостей выступает немало мастеровитых североамериканских хоккеистов, которые находили выход из сложных ситуаций в ходе встречи.

Минчане в первом периоде имели значительный перевес, и благодаря точным броскам Клемена Претнара и Андрея Антонова повели в счете 2:0. Однако "Шеффилд" еще до перерыва смог сравнять цифры на табло. Мэтью Рой реализовал большинство, а на 19 минуте этот нападающий смог сделать голевой дубль - 2:2.

На полуфинальной стадии розыгрыша Континентального кубка белорусский и британский клуб уже встречались. "Юность" в ноябре 2017-го была сильнее - 7:1, но Михаил Захаров заранее попросил своих подопечных побыстрее забыть тот успех, так как "Шеффилд" намного сильнее, чем сыграл в первой игре.

Хоккеисты "Юности" старались помнить об этом, и еще дважды выходили вперед после бросков Александра Когалева и Алексея Ефименко, но защитник "Шеффилда" Марк Матесон дважды отвечал голами - 4:4. Под занавес третьего периода минчане получили шанс сыграть в большинстве. Штурм ворот гостей увенчался успехом. Гол в ворота Эрвинса Мунштукова записал в свой актив Андрей Михнов.

В другом матче второго тура астанинский "Номад" был сильнее итальянского «"Риттен Спорта" - 3:2.

Турнирное положение: 1. "Юность" - 6 очков (2 матча). 2. "Номад" - 5 (2). 3. "Риттен Спорт" - 1 (2). 4. "Шеффилд Стиллерз" - 0 (2).

В заключительном туре встречаются "Шеффилд Стиллерз" - "Риттен Спорт" (15.00), а в 19.00 за главный трофей поспорят "Номад" и минская "Юность".-0-