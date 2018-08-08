Хоккеисты "Юности" обыграли с минимальным счетом "Неман" в Кубке Беларуси

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Неман" с минимальным счетом 1:0 на предварительной стадии Кубка Беларуси в группе "А", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Единственная шайба в Ледовом дворце в Гродно была заброшена на 25-й минуте встречи. Ее автором стал Егор Гайнетдинов, который после выигранного вбрасывания партнером в зоне хозяев льда сходу бросил по воротам Виталия Труса - 1:0.

После завершения игры наставник минчан Михаил Захаров, который переизбран на должность главы тренерского совета Федерации хоккея Беларуси, отметил, что обе ведущие команды готовятся к старту в Лиге чемпионов (31 августа), и на старте Кубка Салея, как еще именуется розыгрыш почетного трофея, "Юность" и "Неман" продемонстрировали неплохой хоккей.

В других матчах группы "А" украинский "Донбасс", выступающий вне конкурса, в серии буллитов обыграл "Гомель" - 6:5, жлобинский "Металлург" уступил "Динамо-Молодечно" - 1:5. Неожиданное поражение на выезде от молодежной сборной Беларуси потерпели хоккеисты "Шахтера" - 0:1.

Очередные матчи в группе "А" розыгрыша Кубка Салея состоятся 10 августа. На предварительной стадии после двух туров лидируют "Динамо-Молодечно" и "Юность", заработавшие по пять очков.

По итогам однокругового турнира две лучшие команды группы "А" 24 августа сыграют в финальном кубковом поединке.

Кубок Беларуси по хоккею разыгрывается в 18-й раз. Самыми успешными его участниками являются "Гомель" и "Юность", у которых по 5 трофеев. По два раза Кубком владели хоккеисты "Немана", а также столичные клубы "Динамо" и "Керамин", один раз его выиграл жлобинский "Металлург".-0-