Хоккеисты "Юности" обыграли "Шахтер" и вышли в финал плей-офф экстралиги

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли в пятом матче полуфинальной серии на своей площадке солигорский "Шахтер" со счетом 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) и вышли в финал плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее насыщенным в "Чижовка-Арене" на голевые моменты стал второй период матча. "Шахтер" вел в счете 2:1, но дважды пропустил в течение 39-й минуты поединка: цифры на табло сделал равными Виктор Туркин, а через 22 секунды точный бросок нанес Павел Развадовский - 3:2. В третьем периоде "Юность" дважды забросила в пустые ворота. Главный тренер "Шахтера" Владимир Цыплаков уже на 51-й минуте принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока. В этот момент "горняки" действовали в большинстве, но потеряли контроль над шайбой и пропустили в четвертый раз. Автором года стал Алексей Ефименко. Под занавес поединка гости вновь поменяли голкипера, и форвард минчан Андрей Михнов установил окончательный счет- 5:2.

Итог серии - 4:1 в пользу подопечных Михаила Захарова. Соперник минского клуба в борьбе за главный трофей хоккейного сезона - Кубок Президента - определится в противостоянии гродненского "Немана" и "Динамо-Молодечно", 23 марта эти команды сыграют на площадке "зубров" (счет в серии 3:2 в пользу гродненцев). Финальная серия стартует 28 марта.-0-