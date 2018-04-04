Хоккеисты "Юности" обыграли в гостях "Неман" и до минимума сократили отставание в финальной серии - 2:3

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли в гостях "Неман" со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) и сократили отставание в финальной серии чемпионата Беларуси в Экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После двух поражений на домашней площадке (0:3, 1:2) минчане смогли уверенно сыграть в гродненском Ледовом дворце в обороне. В первом периоде "Юность" чаще угрожала воротам Виталия Труса, и на 15-й минуте Павел Казакевич забросил первую шайбу. В середине второго периода Алексей Ефименко увеличил преимущество гостей - 2:0.

В заключительные двадцать минут матча "Неману" удалось перехватить инициативу. Хороший момент для гола имел Никита Ремезов, но не попал в пустой угол ворот. Вскоре Михаил Стефанович все же сократил отставание - 1:2. Гродненцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, однако капитан "Юности" Евгений Скачков отправил шайбу в пустые ворота хозяев площадки и установил окончательные цифры на табло - 3:1.

После пяти матчей серии до четырех побед "Неман" ведет в серии 3:2. Шестая игра решающей стадии чемпионата Беларуси в экстралиге продолжится в Минске на "Чижовка-Арене" 6 апреля.-0-