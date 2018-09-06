Хоккеисты "Юности" победили шведский "Мальме" в Лиге чемпионов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили шведский "Мальме" со счетом 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч третьего тура группы В прошел в "Чижовке-Арене" под контролем белорусской команды. Подопечные Михаила Захарова после поражения в Швеции от "Мальме" (1:4) не прочь были взять реванш. "Юность" уверенно использовала численное преимущество состава после удаления в составе гостей. Авторами голов стали Эдуард Гринь (3-я минута), Егор Гайнетдинов (5), Михаил Стефанович (21) Александр Когалев (39, 59) и Александр Кулаков (55).

В группе D хоккеисты "Немана" уступили на выезде чешской "Комете" - 2:6.

В четвертом туре Лиги чемпионов "Юность" примет в родных стенах немецкий "Ред Булл" из Мюнхена, а "Неман" сыграет в гостях у швейцарского "Цуга".-0-