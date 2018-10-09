Хоккеисты "Юности" потерпели поражение от ТПС в Лиге чемпионов

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" потерпели поражение в выездном матче от финского ТПС в Лиге чемпионов со счетом 1:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Финская команда усилиями Оскари Сикки и Илари Филппулы уже к началу второго периода вела 2:0. У белорусской команды точным броском отметился на 34-й минуте Михаил Стефанович. Шанс сравнять счет подопечные Михаила Захарова имели в середине третьего периода, получив численное большинство. Однако частые ошибки минчан не позволили им перевести игру в овертайм.

До встречи с ТПС минчане одержали домашнюю викторию над шведским "Мальме" - 6:2, а также дважды уступили немецкому клубу "Ред Булл Мюнхен" - 3:4 (в гостях) и 0:3 (дома).

Турнирное положение: "Ред Булл Мюнхен" - 9 очков, "Мальме" - 9, ТПС - 6, "Юность" - 3.

Другой белорусский представитель в Лиге чемпионов гродненский "Неман" проведет свой поединок 10 октября и сыграет в гостях с немецким "Айсбереном" из Берлина.-0-