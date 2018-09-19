Хоккеисты "Юности" продолжили победную серию в экстралиге

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли соперников из "Динамо-Молодечно" со счетом 2:0 и продолжили победную серию в экстралиге в дивизионе А до четырех игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Захарова отличились точными бросками во втором и третьем периодах матча в "Чижовка-Арене". Авторами голов стали Михаил Стефанович и Павел Развадовский. После четырех матчей в чемпионате у "Юности" стопроцентный показатель набранных очков - 12.

Действующий победитель плей-офф эстралиги прошлого сезона "Неман" стартовал в чемпионате не столь удачно. Подопечные Сергея Пушкова уступили на выезде "Гомелю" - 0:3. В тренерском штабе чемпионов сетуют на плотный график и усталость игроков в борьбе на внутренней и международной аренах.

Другие матчи дивизиона А завершились со следующими результатами: "Шахтер-Солигорск" - "Беларусь U-20" - 2:1, "Металлург-Жлобин" - "Лида" - 3:4 (в овертайме).

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 12 очков (4 матча), "Шахтер-Солигорск" - 12 (5), "Гомель" - 12 (6), "Динамо-Молодечно" - 9 (6), "Неман" - 6 (4), "Лида" - 5 (5), "Беларусь U-20" - 4 (6), "Металлург-Жлобин" - 3 (6).

Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 20 сентября. Центральным станет противостояние в Солигорске, где "Шахтер" примет "Динамо-Молодечно".-0-