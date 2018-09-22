Хоккеисты "Юности" разгромили "Шахтер" и продолжили победную серию в экстралиге

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" разгромили "Шахтер" - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) и продлили победную серию до шести матчей в экстралиге в дивизионе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Голевым дублем у победителей отметился Александр Когалев, который входит в сферу интересов минского "Динамо" и проходил просмотр в команде КХЛ. Защитник "Юности" Андрей Антонов записал в свой актив в прошедшей игре гол и три результативные передачи. Уверенная победа позволила подопечным Михаила Захарова укрепить свое лидерство в турнирной таблице - 18 очков в шести играх.

Другие матчи дивизиона А в экстралиге завершились со следующими результатами: "Металлург-Жлобин" - "Гомель" - 1:3, "Лида" - "Неман" - 1:5, "Динамо-Молодечно" - Беларусь U-20 - 9:0.

Следующие игры состоятся 25 сентября. Гродненский "Неман" примет "Шахтер", а "Лида" будет на домашнем льду противостоять "Юности".-0-