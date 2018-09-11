Хоккеисты "Юности" с победы над "Шахтером" стартовали в экстралиге

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" с победы над "Шахтером" со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) стартовали в чемпионате Беларуси в дивизионе А экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче в Солигорске подопечные Михаила Захарова удачно провели первый период, дважды поразив ворота хозяев площадки - на 12-й и 20-й минутах. "Горняки" старались сократить отставание, однако нападающий минчан Александр Кулаков в третьем периоде в быстрой атаке "Юности" в третий раз огорчил болельщиков солигорского клуба, а на 60-й минуте Александр Когалев отправил шайбу в пустые ворота соперников. В составе "Шахтера" два гола в ворота "Юности" забросил Виктор Туркин.

Действующий чемпион Беларуси "Неман" не оставил шансов соперникам из "Лиды" - 5:0. "Гомель" был сильнее жлобинского "Металлурга" - 2:1. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" в Минске разгромили молодежную сборную Беларуси - 7:0.

Следующие матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 13 сентября. Центральным матчем станет противостояние "Гомеля" и "Шахтера".-0-