Хоккеисты "Юности" сравняли счет в финальной серии с "Неманом" в чемпионате Беларуси

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси в экстралиге, обыграв на выезде в овертайме гродненский "Неман" со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед второй встречей оба клуба лишились своих основных голкиперов Дмитрия Мильчакова и Виталия Труса, дисквалифицированных за драку в матче днем ранее. Потери сказались на защитных порядках хозяев площадки, которые пропустили первыми после точного броска нападающего минчан Егора Гайнетдинова. До перерыва гродненцам удалось сравнять счет. Автором шайбы в ворота "Юности" стал Эдуард Гринь - 1:1.

После отдыха гости на 36-й минуте усилиями Евгения Скачкова реализовали большинство. Однако под занавес второго периода минчане ошиблись в своей зоне, позволив отличиться Александру Жидких - 2:2. Этот счет не изменился до завершения основного времени матча. В дополнительные двадцать минут поединка игрок "Юности" Михаил Плотников переиграл голкипера "Немана" Максима Саманькова уже через 47 секунд после вбрасывания в центре площадки - 3:2.

Счет в финальной серии до четырех побед стал равным - 1:1. Следующие матчи в борьбе за золотые награды чемпионата пройдут в Минске 1 и 2 апреля на льду "Чижовка-Арены".-0-