Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили ЦСКА во втором матче финала КХЛ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" победили ЦСКА во втором матче финальной серии КХЛ со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который прошел в столице Татарстана, счет был открыт на 11-й минуте. Хозяева площадки использовали численное преимущество. Джастин Азеведо мощным броском со средней дистанции поразил ближнюю "девятку" ворот ЦСКА - 1:0. Под занавес первого периода армейцам удалась атака, итогом которой стал точный бросок Богдана Киселевича - 1:1. Окончательный счет встречи установил бывший форвард минского "Динамо" Роб Клинкхаммер. Он завершил комбинацию партнеров по казанскому звену, отправив шайбу впритирку со штангой - 2:1.

Хоккеисты "Ак Барса" ведут в финальной серии до четырех побед со счетом 2:0. Следующие два матча в борьбе за Кубок Гагарина пройдут в Москве 18 и 20 апреля.-0-